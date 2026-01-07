アニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の来場御礼入場者特典第13弾として、「卓上スタンディ」が1月10日より配布されることが決まった。【写真】入場者特典第12弾「パンフレット副読本〜鬼殺隊編〜」「卓上スタンディ」は、劇場などで展開されていたスタンディを身近に飾れるサイズにしたアイテム。スチレンボード製のシート状で配布され、誰でも簡単に組み立てられる仕様となっている。サイズは、幅・