元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗さんが、妻で後輩の石川みなみアナの活躍をねぎらった。石川アナは今年の第１０２回箱根駅伝で、小涌園前の実況を担当。石川アナは３日に自身のＸ（旧ツイッター）で「初めて、小涌園で実況させていただきました。小学生の時に見た箱根駅伝に夢をもらい、実況がしたくて入社しました。新春の陽光に照らされる選手の姿は本当に素敵でした」とつづり、念願の箱根実況だったと明かした。ネット