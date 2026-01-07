おとなしく、恥ずかしがりな女性がお嫁に来た知人。色々と心配したそうですが、そんなお嫁さんは数年後に大変身を遂げたそう。知人から聞いたお話を紹介します。 おとなしい嫁 私は、成人した息子が一人いる主婦です。男の子を育てるのは大変だとよくママ友から聞かされていましたが、私の息子はひとりっ子だったためか、そこまでの苦労はなく無事成人しました。 穏やかな息子でしたが、結婚相手に選んだ女性もかなりおとなし