創価学会のなかで現在、会員同士のある議論が、静かながらも熱く盛り上がっている。それは、2023年11月に創価学会が発行した『創価学会教学要綱』という本をめぐっての、まさに"神学論争"的な宗教議論だ。【画像】池田大作氏と香峯子夫人創価学会とはもともと、静岡県富士宮市に本拠を置く「日蓮正宗」という仏教宗派（日蓮宗の一派）の下部団体（信者組織）として、1930年に創設された宗教団体だ。つまり宗教としての「創価学