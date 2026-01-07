1年半にわたった日本製鉄による米鉄鋼大手USスチール（USS）の買収交渉は2025年6月、日鉄の会長兼最高経営責任者（CEO）橋本英二氏が完全子会社化という執念を実らせ決着した。【写真】この記事の写真を見る（3枚）日鉄の会長兼CEO、橋本英二氏©文藝春秋橋本氏が「これでいける」と確信した瞬間私は24年から橋本氏への取材を重ねてきた。バイデン氏、トランプ氏という2人の大統領に反対されても強気を貫いてきた橋本氏