2021年、松本清張賞を満場一致で受賞し、21歳の現役大学生による破格のデビュー作として話題になった波木銅さんの『万事快調〈オール・グリーンズ〉』が、この冬満を持して映画化する。南沙良さん演じる朴秀美は、SF小説を愛しラッパーを夢見ながら鬱屈した毎日を送る女子高生。彼女のクラスメイトで、いつもクラスの中心にいる映画好きの矢口美流紅を出口夏希さんが、漫画好きで毒舌家の岩隈真子を吉田美月喜さんが演じた。本作