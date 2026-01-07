ウクライナを支援する有志連合は、フランスで6日、首脳会合を開き、「安全の保証」に関する共同文書「パリ宣言」に署名したことを明らかにしました。フランス・パリで6日に開かれた有志連合の首脳会合には、ヨーロッパ各国の首脳やウクライナのゼレンスキー大統領、アメリカの政府高官らが参加しました。フランスのマクロン大統領は会合後の会見で、ウクライナの安全の保証に関する共同文書「パリ宣言」に署名したことを明らかにし