【ラスベガス（米ネバダ州）＝木瀬武】６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４８４・９０ドル高の４万９４６２・０８ドルだった。２日連続で最高値を更新した。耐久消費財や素材、ヘルスケアなどの銘柄が買われた。前日の取引で急騰した石油大手シェブロンは一転して急落した。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は、１５１・３５ポイント高の２万３５４７・１７だった。