「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の呼びかけ期間を終えて開かれた、気象庁と内閣府による合同記者会見＝2025年12月16日、気象庁北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表期間が終了した昨年12月16〜22日、北海道大と関西大が北海道と宮城、茨城2県の10〜90代の4570人を対象にネット調査し、情報の認知度を尋ねたところ「よく知っている」（33％）、「どのような情報か聞いたことがある」（51％）と答えた人が計84％に上ったこと