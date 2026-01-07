スマホやカードでのキャッシュレス決済が主流となりつつある昨今。とはいえ、現金が必要となる場合も案外あるもの。サッと外出時に持ち出せて、カード・小銭・お札とフルで収納できるコンパクトな財布を探しているなら、Makuakeに登場した岩手発のブランドPLOWSが手がける「dritto 2 thin プエブロレザーモデル」（1万9882円〜 1月4日現在）をチェックしてみては。特許取得の独自構造を採用し、極小サイズながら使いやすさと収納力