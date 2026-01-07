大峯山の女人結界門の前で手を合わせる女性信者。これより先は女性は立ち入れない（写真：時事）ジェンダー平等が社会の常識となり、「性別を理由に排除すること」への視線はかつてなく厳しくなった。だが日本には今も、女人禁制を守り続ける聖域や祭礼がある。背景の一つが女性に対する厳しい制約を課してきた仏教の存在だ。日本における女人禁制に仏教がどのような影響を及ぼしてきたのか、そして解禁に向けた動きはどう進んでき