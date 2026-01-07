元「モーニング娘。」で女優・久住小春の透明感あふれる近影にファンはくぎ付けだ。７日までにインスタグラムを更新し、肩と背中を開けたブラウンのトップスを着たショットを公開。また横顔ショットも投稿し、自慢のフェースラインも披露した。この投稿にファンからは「素敵かわいい綺麗大好き」「めっちゃ素敵です」「小春ちゃん可愛い過ぎ」「とっても可愛い」「超絶美しい」などの声が寄せられている。久住は、中学１年