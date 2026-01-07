パターはスコアに直結するクラブです。正しい構えや握り方、肩を支点とした振り子運動のポイントを理解し、自宅や練習場で反復練習を行うことで、距離感や方向性の精度を高められます。 本記事では、初心者が無理なく取り組める練習法や状況別の打ち方のコツを紹介します。グリーン上で自信を持ってパターを打てる力を身につけていきましょう。 パターとは？初心者が知っておくべき基本 パタ