法の支配は民主主義国の要諦であり、国際秩序を保つために欠かすことができない。それを踏みにじる国には毅然（きぜん）とした態度を示すべきだ。トランプ米政権がベネズエラ攻撃に踏み切った。マドゥロ大統領を米国に連行して裁判にかけている。他国への武力行使を禁じた国連憲章をはじめ、国際法に違反することは明白だ。これについて高市早苗首相は5日の年頭記者会見で「民主主義の回復、情勢の安定化に向けた外交努力