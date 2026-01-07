熊本市は市電・新水前寺駅前電停（中央区）の朝の混雑を緩和しようと、JR豊肥線の南熊本駅から新市街と桜町バスターミナルを結ぶ快速バスを13日から運行する。JR新水前寺駅から市電に乗り換える通勤・通学客らが市電に乗りきれないケースもあり、乗客を分散させる狙いだ。2月13日までの平日に実証運行し、利用客の意見を聞くなどして効果を検証。市中心部向けの新たな公共交通手段のあり方を検討する考えだ。バスは午前7〜9時