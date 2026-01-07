▲写真左から、時任勇気、谷まりあ、瀬戸朝香、菅生新樹、剛力彩芽、藤森慎吾、今泉佑唯1月8日(木)スタートの木ドラ24「人は見た目じゃないと思ってた。」（毎週木曜深夜0時30分）の制作発表会見が行われ、主演の菅生新樹をはじめ、剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、藤森慎吾、瀬戸朝香が登壇した。人は誰のために、何のために“見た目”にこだわるのか――。見た目とは？人の中身とは？ルッキズムの現代社会に真っ向勝負