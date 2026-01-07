議会から不信任決議を受けて辞職した熊本県球磨村の前村長、松谷浩一氏（63）が、村長選（20日告示、25日投開票）に無所属で立候補する意向を表明した。辞職する際に不出馬を明言していた。人吉市で6日に記者会見した松谷氏は、一転して出馬を決めた理由を語った。−立候補を決めた理由は「昨年12月28日の後援会の集まりで、『村長選への出馬は考えていない』と報告させていただいた。その後、後援会や村民から、これまでの