長崎県島原市の消防出初め式が6日、同市の島原文化会館であった。消防団員や消防署員ら約900人が参加し、金子宗弘団長は「団員一人一人が、いざというときに活動できる態勢を整えておくことが務め」とあいさつした。式典後、幼年消防クラブの園児らも加わって市内の白土湖通りを行進し、湖面に向けて放水訓練を行った。市内で2025年に発生した火災は16件（前年比3件増）、死者2人（同2人増）だった。壱岐市でも6日に壱岐の島