鳥栖商工会議所主催の新年賀詞交歓会が6日、佐賀県鳥栖市のホテルであり、地元政財界の関係者ら約350人が出席した。昨年11月に就任した秋山哲雄会頭（久光製薬専務執行役員）は「人材不足や物価高騰など見通しは厳しいが、鳥栖を盛り上げていきたい」と述べ、3年間の任期中に成果を形にする考えを示した。同市の向門慶人市長は官民連携で整備を進める産業団地「サザン鳥栖クロスパーク」に言及。地権者説明会を開催している