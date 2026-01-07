佐賀県伊万里市の深浦弘信市長は6日の定例会見で、昨年末に計画受け入れを表明した同市黒川町での産業廃棄物などの最終処分場建設について、同町や隣接する牧島地区の住民による協議会を今月内に立ち上げて意見などをまとめ、その後に運営企業と結ぶ覚書や環境保全協定に反映させていく方針を明らかにした。深浦市長は「まだ建設計画を容認しただけで、着工を認めたという段階ではない」と説明。今後も地元住民の不安などを減