佐賀県唐津市の峰達郎市長は6日の記者会見で、国の重点支援地方交付金を活用した物価高騰対策として、市内で使える商品券を市民1人につき1万円分支給する方針を示した。早ければ1月中に臨時会を招集し、関連予算が可決されれば年度内にも配布を始める。同市の1月1日現在の人口は11万2472人。諸経費を含む事業費に関して、交付金が不足した場合は市費でまかなう。スマートフォンのアプリなどで利用できる電子商品券にするかどう