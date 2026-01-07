有田焼の今右衛門窯（佐賀県有田町赤絵町）で6日、新年の初窯出しがあった。窯主で色絵磁器の人間国宝の十四代今泉今右衛門さん（63）は、窯の炎が作り出した焼き上がりを確認し、「AIとの共存が進む現代、自然の力とどう共存するかがわれわれの仕事。まずは無事上がってほっとしている」と笑顔を見せた。窯出ししたのは昨年12月22日から約32時間、まきをくべながら1300度以上にまで高めて本焼きをした約250点。このうち今泉今