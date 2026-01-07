J2大分は6日、大分市で新体制発表会見を開き、札幌と横浜FCの監督時代にチームを計3度のJ1昇格に導いた四方田修平監督（52）は「アグレッシブに躍動する、温泉のように湧き上がるサッカーを見せたい」と意気込んだ。大分はJ2で2年連続16位の低迷を受け、今季は「昇格請負人」の四方田監督が新たに就任。2月開幕の特別大会「百年構想リーグ」は約半年の昇降格のない戦いとなるが、「勝ちにこだわりながらチームを成長させたい」