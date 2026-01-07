復活のドラマを古里で−。野球の独立リーグ球団、大分B−リングス（大分市）は5日、福岡ソフトバンクホークスで活躍した地元出身の左腕、笠谷俊介投手（28）の入団を発表した。背番号は通算7勝を挙げたホークス時代と同じ「67」。記者会見で「（国内最高峰である）日本野球機構（NPB）のチームに復帰する第一歩に」と意気込んだ。