ソフトバンクのドラフト2位、稲川竜汰投手（21）＝九州共立大＝が6日、2月の春季キャンプのA組スタートに照準を合わせた。7日に福岡県筑後市のファーム施設で始まる新人合同自主トレで「（A組スタートを）したいですね。コンディションを徐々に上げて、A組に近づけたら」と意気込んだ。小久保監督が率いた2024年以降はチーム方針もあり、2月1日のキャンプインを宮崎市のA組（1軍）で迎えた新人投手はいない。それでも、昨年の