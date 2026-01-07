男子の佐賀学園が弘前工（青森）に逆転勝ちした。第1セットは初戦の緊張もあって失ったものの、その後の2セットを連取。持ち前のコンビバレーを展開し、攻守の要となる主将の大古場光（3年）は「第1セットは焦りもあってミスが多くなったが、その後は速いコンビバレーができた」とうなずいた。2回戦は日本航空（山梨）と対戦する。