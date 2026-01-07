福岡市交通局は、市地下鉄の4駅で、公開中の映画「ズートピア2」にちなんだ特別装飾の駅名表示をしている。空港線と箱崎線の中洲川端駅が「なかズ〜かわばた」に“改名”するなどのパロディー駅名標で、改札外の壁面やホームのベンチ上の装飾などで見ることができる。