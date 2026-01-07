広島の栗林良吏投手（２９）が６日、マツダスタジアムに隣接する室内練習場で自主トレを公開した。先発に転向する今季を前に、球種を増やさず、変化や球速帯のバリエーションを増やして勝負すると宣言した。フォーク、カーブ、カットボールをさらに磨き、６枠の開幕ローテを勝ち取る。充実感いっぱいの自主トレ公開だった。森浦と約２０分間のキャッチボールを終え、栗林は汗をにじませながら左腕とグラブタッチを交わした。白