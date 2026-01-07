俳優・菅生新樹（すごう・あらき＝２６）が８日スタートのテレ東系主演ドラマ「人は見た目じゃないと思ってた。」の会見に、共演の瀬戸朝香（４９）、剛力彩芽（３３）らと出席した。菅生は開口一番「記事の見出しになるようなことを頑張って言いますので、よろしくお願いします」と現場を和ませた。「人の見た目」がテーマの作品にちなみ、出演者の中でギャップのある人はいるかと聞かれた谷まりあ（３０）が「（菅生演じる