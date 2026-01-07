俳優の平祐奈（２７）が１２日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（月曜、後９・００）に出演することが分かった。主演の橋本環奈（２６）の親友役を演じる。今作はヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは／橋本環奈）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。平が演じる堀田真理愛（ほった・まりあ）