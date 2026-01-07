俳優の松平健とコロッケが、7日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)コロッケ、松平健＝テレビ朝日提供7日の放送には、異色のコンビ・松平とコロッケがそろって登場。黒柳のリクエストでコロッケはもちろん、松平もモノマネを披露する。数年前からジョイントコンサートをしており、よく知った仲だという2人。初めて会ったのは京都の撮影所で、コロッケは『暴れん坊将軍』