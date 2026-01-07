【モデルプレス＝2026/01/07】モデルで女優の桃月なしこがこのほど、都内で行われたドラマ「令和に官能小説作ってます」（テレビ大阪：2026年1月7日スタート・毎週水曜深夜24時〜／DMM TV：2026年1月7日24時30分より独占配信）の合同取材会に、ともにW主演を務めたお笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実、そして監督の山口淳太とともに出席。桃月がオファー時の心境を明かす場面があった。【写真】「エロ売りしてないけど…」官