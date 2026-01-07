新しい1年の幕開け。晴れやかな気分の一方で、無意識に疲れやストレスを溜め込んでいませんか？ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする今回の心理テストは、テーマに「正月遊び」をピックアップ。選んだ遊びから、あなたの心の奥底に隠れた「今、最も発散したい欲求」を浮き彫りにします。東京池袋 占い館セレーネ代表で占い師・水森太陽（みずもり・たいよう）さんの監修による、自分を再発見するための心