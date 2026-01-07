ド直球SFをド年末にドーンと放つNHK、悪くない。タイムリープで令和とつなぐなど生ぬるい話ではない。一気に100年後の世界を描くのが「火星の女王」だ。【写真を見る】ハッとさせられる美しさ…主演は「台湾女優」スリ・リン人類が火星移住を始めて40年経過した2125年が舞台。火星はどうなっとるかというと、コロニー（地下居住施設）の人口が10万人に達したときに、国際専門機関のISDA（イズダ・惑星間宇宙開発機構）が統治