【経済指標】 【米国】 ＊米非製造業PMI（12月・確報）23:45 結果52.5 予想52.9速報52.9 ＊米コンポジッPMI（12月・確報）23:45 結果52.7 予想N/A速報53.0 【発言・ニュース】 ＊バーキン・リッチモンド連銀総裁 ・ＦＲＢ政策は中立金利の推定範囲内。 ・インフレと雇用の進展を均衡させる必要性。 ・減税・規制緩和・利下げで経済を活性化。 ・ＦＲＢの二大責務に注視すべき。 ・