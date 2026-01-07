日本ハムの山崎福也投手（３３）が６日、同学年で高校時代からのライバルでもある有原航平投手（３３）の加入を歓迎した。この日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で自主トレを公開。先発枠を争う強力なライバルからも見て学ぶ姿勢を示し、投打に高い目標に掲げた。＊＊＊アマチュア時代の山崎と有原は、お互いに高校３年だった２０１０年センバツ準決勝で対決した。日大三のエースだった山崎は先発し４回２失点で降板も、５番打者