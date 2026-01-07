２０２５年度のＪＲＡ賞が６日、発表された。（馬齢、所属は２５年時点）最優秀３歳牡馬には皐月賞、有馬記念を勝ったミュージアムマイルが選ばれた。天皇賞・秋を制し、ジャパンＣでも２着と好走したマスカレードボール、日本ダービー馬クロワデュノールとの“三つどもえ”とみられたが、得票率約８６％と圧倒。唯一のＧ１・２勝の実績が、高く評価された。昨年は報知杯弥生賞ディープインパクト記念（４着）から始動。モレ