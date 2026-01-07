アメリカに拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領が初めて出廷し、無罪を主張しました。トランプ政権による軍事作戦については、アメリカ国内でも反対派と賛成派に分かれ衝突が起きているほか、国際社会からは非難の声が相次いでいます。■拘束の大統領、初出廷で無罪を主張「ベネズエラに手を出すな」「マドゥロ大統領を解放しろ」多くの人が押し寄せ、軍用車両が通るなど、緊迫した雰囲気に包まれたアメリカ、ニューヨークの裁判