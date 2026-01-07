【トロント（カナダ）＝平沢祐】プロ野球の読売巨人軍からポスティングシステムで米大リーグのブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（２９）が６日、本拠地トロントで入団記者会見に臨み、「トロントに世界一を持って帰ってくるために、毎日、自分のできることを精いっぱい、全てを出し切ってプレーしたい」と意気込んだ。「プロに入って付けたかった。ラッキーナンバーでもある」という背番号７のユニホームに袖を通した岡