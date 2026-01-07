ＪＲＡ特別賞の騎手部門は、横山典弘騎手（５７）＝美浦・フリー＝が初受賞した。２５年秋の褒章において、ＪＲＡ現役騎手として３人目となる黄綬褒章の受章と、同年の札幌記念を５７歳５カ月２６日で制し、自身の持つＪＲＡ重賞勝利最年長記録を更新した功績が評価された。横山典は「長年やってきたことに対する功績が認められて、うれしく思います。これからも頑張りたいと思います」と決意を新たにした。過去には９３年柴田