JR東日本水戸支社は6日、今年で130回目の節目を迎える「水戸の梅まつり」に合わせて、臨時列車「水戸観梅号」を運行すると発表しました。イベント専用車両「E501 SAKIGAKE」を使用し、車内で地元の梅酒やスイーツを楽しめる特別な列車旅となります。「水戸の梅まつり」とは？水戸の春の風物詩「水戸の梅まつり」は、日本三名園の一つである「偕楽園」と、日本最大級の藩校「弘道館」で開催される歴史あるまつりです。今年は2026年2