1月12日よりフジテレビ系で放送がスタートする橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』に平祐奈が出演することが決定した。 参考：『ヤンドク！』橋本環奈、向井理ら登場のポスター公開馬場徹＆納言 薄幸の出演も決定 本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント。