7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比640円安の5万2050円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2518.08円に対しては468.08円安。出来高は1万1332枚だった。 TOPIX先物期近は3507ポイントと前日比43ポイント安、TOPIX現物終値比31.44ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52050-640 11332 日経225m