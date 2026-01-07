日本マクドナルドは、きょう7日から期間限定で『ドラゴンクエスト』コラボ第2弾として、“ドラクエバーガー”など新商品5種を発売する。【写真】コラボ第2弾！「ドラクエバーガー」など全5商品一覧2026年に40周年を迎える大人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』とのコラボレーションキャンペーンの第2弾となる今回。ゲームの主人公である勇者の剣の剣筋をイメージしたスリットが特徴のオリジナルバンズを使用した、ボリュー