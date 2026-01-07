日本ハムの木田優夫GM代行（57）による「木田画伯の球界絵日記」の新年のスタートは、毎年恒例となっている「今年の漢字」です。選んだ漢字は「酣」（たけなわ）。2026年はリーグ優勝、日本一を目指し、チーム全体で盛り上がっていきます。新年おめでとうございます。2026年、1回目の絵日記は誰も待っていないし、望んでもいませんが、毎年恒例の一年のテーマの漢字一文字です。今年の漢字は「酣」です。僕の高校時代の校長