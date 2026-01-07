フジテレビは7日、女優の橋本環奈（26）主演で12日にスタートする月9ドラマ「ヤンドク！」（月曜後9・00）の追加キャストを発表した。女優の平祐奈（27）が元ヤンキーの主人公の“マブダチ”として出演する。平が演じる堀田真理愛（ほった・まりあ）は、橋本が演じる田上湖音波（たがみ・ことは）のヤンキー仲間で、親友のためなら危険を顧みない義理人情に厚い一面を持つ人物。16歳当時、バイク走行中に事故に遭って亡くなっ