「シンザン記念・Ｇ３」(１２日、京都)クラシック戦線を占う新春の登竜門。今年は１勝馬がひしめく混戦模様だが、世界を知る名手も認めたポテンシャルの持ち主・アルトラムスがその真価を発揮する。デビューは１１月の京都内回り８Ｆ戦。１７頭立ての多頭数のなか、中団の馬込みで折り合って脚をため、残り２Ｆ過ぎからスパート。飛ぶような走りで一気に加速し、内でロスなく立ち回った逃げ馬をあっさりとらえ最後は３馬身突