アメリカのトランプ大統領は今年11月の中間選挙で与党・共和党が敗れれば自らが「弾劾される」と危機感を示しました。アメリカのトランプ大統領は6日、与党・共和党の下院議員の会合で演説し、今年11月の中間選挙について触れました。アメリカトランプ大統領「中間選挙で勝利しなければいけない。もし共和党が敗れれば、民主党は私を弾劾する理由を見つけ、私は弾劾されるだろう」現在、共和党は上下両院で過半数の議席を占めて