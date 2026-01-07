誰であれ初陣には、どこかぎこちなさが伴うものだが、21年東京五輪の柔道金メダリスト（男子100キロ級）ウルフアロンのプロレスデビューは、試合によどみがなく、満点に近い出来だった。入場ゲートで純白の柔道着を脱ぎ捨て、黒のショートタイツ姿で花道を歩いた。新日本プロレスの創設者であるアントニオ猪木さんが提唱した「ストロング・スタイル」を継承するとの強いメッセージが込められているように映った。オリンピアン