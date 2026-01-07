俳優の橋本環奈が主演を務める2026年1月12日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00※初回30分拡大）に俳優の平祐奈の出演が決定。湖音波（橋本）、麗奈（内田理央）を含めた“マブダチ”三人組のヤンキー時代のビジュアルも公開された。カラフルな特攻服に身を包み、ヤンキー座り＆メンチ切りをキメた衝撃的なビジュアルとなった。【写真】「夜露視来！」特攻服を着こなす平祐奈バリバリのヤンキー